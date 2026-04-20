وأوضح لافروف خلال كلمته في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأزمة الخليج سيكون لهما تأثيرات على منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "هناك ركود كامل يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "أصداء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستؤثر أيضًا على منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه "لا يوجد شك بأن الذين يدعمون الفوضى في الشرق الأوسط يهدفون إلى إحداث انقسام في العالم الإسلامي".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه "في الغرب، وفي سياق أزمة "الناتو"، تُسمع أصوات تدعو إلى إنشاء كتلة جديدة تضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأوكرانيا"، مؤكدًا أن "الجيوش الأوروبية تسعى مرة أخرى إلى التوحد تحت راية النازية".