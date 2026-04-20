وبدأ آلاف النازحين العودة إلى منازلهم في عشرات القرى جنوب لبنان منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس: "حرصا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر انتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط القرى التالية ومحيطها"، وذكر قرابة 80 قرية لبنانية.

وحذر أيضا من أنه "لا يسمح بالاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصالحاني والسلوقي".

وأضاف: "خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل الجيش تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توعّد الأحد باستخدام بلاده "كامل قوتها" في لبنان رغم الهدنة مع حزب الله، إن تعرّض جنوده للتهديد.

وأوعز كاتس للجيش "بإزالة المنازل في القرى القريبة من الحدود التي كانت، من جميع النواحي، تُستخدم كنقاط تمركز إرهابية تابعة لحزب الله وهددت المجتمعات الإسرائيلية".

ونشر الجيش الإسرائيلي الأحد خريطة تُظهر "خط الدفاع الأمامي" الخاص به، ومنطقة ملوّنة بالأحمر تمتد على طول الحدود، وقال إن قواته تعمل فيها على تفكيك بنية حزب الله التحتية و"منع التهديدات المباشرة للمجتمعات في شمال إسرائيل".