وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه "لا خطة لجولة ثانية من المفاوضات مع أميركا في الوقت الراهن".

وأضاف إسماعيل بقائي أن "أميركا أظهرت أنها غير جادة في المضي في العملية الدبلوماسية، وارتكبت "أعمالا عدوانية" وانتهكت بنود وقف إطلاق النار".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "المقترحات الأميركية غير جدية ومطالبها غير واقعية".

كما قال إن "إخراج المخزون النووي لم يكن أبدا خيارا مطروحا في المفاوضات وموقف طهران الحاسم هو الحفاظ على الإنجازات النووية داخل أراضيها".

وأشار إلى أن طهران "أوضحت مطالبها ولن تغيرها"، مضيفا: " لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية المصالح الإيرانية".

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن "استمرار الحصار الأميركي لمضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأميركية".

وأكد المصدر أن "الخلافات بشأن ​البرنامج النووي لا ‌تزال قائمة"، مضيفا أن "قدرات إيران الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، غير قابلة للتفاوض".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال اليوم الاثنين إنه "ينبغي سلك كل السبل العقلانية ‌والدبلوماسية لخفض التوتر مع واشنطن".



وأضاف: "لا جدال في أننا نتحلى باليقظة وعدم الثقة خلال تعاملنا مع واشنطن"

الصين: الوضع في مرحلة حرجة

من جانبها، وصفت الخارجية الصينية المحادثات الإيرانية الأميركية بأن "الوضع في مرحلة حرجة"، مشيرة إلى أن بكين ستقوم بدور بناء في هذا الشأن.

وأعربت الصين عن قلقها من سيطرة القوات الأميركية على سفينة إيرانية، داعية الطرفين للحوار.

كما عبرت عن أملها في أن "تتصرف الأطراف المعنية بمسؤولية، وأن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار".