وقال جعجع، في مقابلة مع هادلي غامبل ضمن برنامج "الحقيقة"، إن لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ضروري"، رافضا أي توجه لتأجيل مثل هذا اللقاء.

واعتبر جعجع أن المفاوضات مع إسرائيل "ليست خيارا، بل ضرورة".

وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية أن هذه الضرورة فرضها حزب الله على لبنان بفعل التطورات التي شهدتها البلاد.

وأشار إلى أن المطلوب لا يقتصر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل الوصول إلى إنهاء شامل لحالة الحرب، بما يفتح المجال أمام معالجة أوسع للأوضاع السياسية والأمنية في لبنان.