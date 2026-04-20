وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تزال منتشرة في المنطقة خلال فترة وقف إطلاق النار بسبب ما وصفه باستمرار نشاط حزب الله.

وفي بيان، حث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي المدنيين اللبنانيين على عدم العودة إلى عدد من القرى الحدودية حتى إشعار آخر، مشيرا إلى المخاطر الأمنية.

يأتي هذا فيما كشفت صحيفة "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المباني في قرى جنوب لبنان، وأحيانا يدمر بلدات بأكملها، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وصرح عدد من قادة الجيش للصحيفة الإسرائيلية، أن منازل المدنيين والمباني العامة والمدارس "تهدم بشكل ممنهج"، في إطار سياسة "تطهير المنطقة".

وأنشأ الجيش الإسرائيلي "منطقة عازلة" جنوبي لبنان، حيث يقول إن حزب الله يستخدم البنية التحتية المدنية لتخزين الأسلحة أو حفر أنفاق تحت المنازل.