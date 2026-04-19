وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، إن القوات الأميركية العاملة في بحر العرب فرضت إجراءات الحصار البحري على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني، الأحد.

وأضافت: "اعترضت المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس سبروانس) السفينة (إم في توسكا)، أثناء عبورها شمالي بحر العرب بسرعة 17 عقدة في طريقها إلى بندر عباس في إيران".

وقالت "سنتكوم"، إن القوات الأميركية "وجهت عدة تحذيرات، وأبلغت السفينة الإيرانية بأنها تخالف الحصار الأميركي".

وحسب رواية الجيش الأميركي، فإنه "بعد امتناع طاقهم (توسكا) عن الامتثال للتحذيرات المتكررة على مدار 6 ساعات، أمرت المدمرة (سبروانس) السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم عطلت (سبروانس) نظام دفع (توسكا) بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 5 بوصات على غرفة محركات (توسكا)".

كما أفادت القيادة الوسطى أن جنود مشاة البحرية الأميركية من الوحدة الاستكشافية البحرية 31، صعدوا لاحقا على متن السفينة الإيرانية، التي لا تزال تحت الاحتجاز الأميركي.

وختمت "سنتكوم" بيانها قائلة: "تصرفت القوات الأميركية بطريقة مدروسة ومهنية ومتناسبة لضمان الامتثال. منذ بدء الحصار، وجهت القوات الأميركية 25 سفينة تجارية بالعودة أو تغيير مسارها إلى ميناء إيراني".

ونشرت القيادة الوسطى مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق النار على السفينة الإيرانية بعد تحذيرها.

وفي وقت سابق من الأحد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مدمرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "سفينة الشحن (توسكا) التي ترفع العلم الإيراني حاولت كسر حصارنا البحري".

وتابع أن "السفينة الإيرانية تجاهلت أوامر التوقف، مما دفع المدمرة المزودة بصواريخ موجهة إلى إيقافها تماما عبر إحداث فجوة في غرفة المحركات"، وأضاف: "حاليا يتولى مشاة البحرية الأميركية السيطرة على السفينة".

ولفت إلى أن "توسكا" خاضعة لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية.

وتفيد أحدث معطيات موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية، أن سفينة الشحن "توسكا" التي أبحرت من ماليزيا في 12 أبريل الجاري، كانت قبل 6 ساعات من إعلان ترامب على بعد نحو 45 كيلومترا من سواحل أقصى الجنوب الإيراني، قرب مدينة جابهار.

وكانت إيران أعلنت الجمعة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، بعدما تم الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

لكن طهران أعادت إغلاق المضيق، بعدما أصر ترامب على أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي.

وصباح الأحد اتهم الرئيس الأميركي إيران بخرق وقف إطلاق النار، قائلا إن طلقات إيرانية استهدفت سفينة فرنسية وكذلك سفينة شحن بريطانية.