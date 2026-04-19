وأوضح الجيش في بيان أن الفرق القتالية التابعة لألوية "الناحال" و"401" و"215"، العاملة تحت قيادة الفرقة 162، تواصل عملياتها الهجومية في مناطق تقع جنوب ما تسميه بخط الدفاع الأمامي، بهدف "إزالة التهديدات" عن البلدات الشمالية في إسرائيل.

وتابع الجيش أنه "حتى الآن، قامت القوات بالقضاء على أكثر من 250 مسلحا، وتدمير أكثر من 405 بنى تحتية، كما عثرت على أكثر من 1000 قطعة من الأسلحة والعتاد العسكري في المنطقة".

وأشار الجيش الإسرائيلي أيضا إلى أن قواته وضعت يدها على كاميرات كانت مثبتة على أجساد عناصر من حزب الله، موضحا أنها تحتوي على تسجيلات قال إن التنظيم يستخدمها لأغراض "الدعاية".

والخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لبدء هدنة مؤقتة بين لبنان وإسرائيل ولمدة 10 أيام، عقب اتصالات أجراها مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب أنه كلف كلا من نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين "بالعمل مع إسرائيل ولبنان من أجل تحقيق سلام دائم".