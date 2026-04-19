وأضاف قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "يأتي منتدى أنطاليا للدبلوماسية كأول ملتقى بعد الحرب الإيرانية بكل أبعادها، حيث تسعى مختلف الدول إلى فهم ملامح المرحلة الجديدة وتغيُّرات المشهد السياسي".

وتابع: "بالنسبة لنا في الإمارات، يبقى العدوان الإيراني الغاشم على دول وشعوب الخليج العربي وتداعياته محور اهتمامنا".

وأكد قرقاش: "لا يمكن العودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات دون مراجعة ومصارحة وضمانات، ولا يمكن القبول بالاحتقان والتهديد والعدوان كواقع جديد".