قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، إن بلاده لن تقبل بالاحتقان والتهديد والعدوان كواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "يأتي منتدى أنطاليا للدبلوماسية كأول ملتقى بعد الحرب الإيرانية بكل أبعادها، حيث تسعى مختلف الدول إلى فهم ملامح المرحلة الجديدة وتغيُّرات المشهد السياسي".
وتابع: "بالنسبة لنا في الإمارات، يبقى العدوان الإيراني الغاشم على دول وشعوب الخليج العربي وتداعياته محور اهتمامنا".
وأكد قرقاش: "لا يمكن العودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات دون مراجعة ومصارحة وضمانات، ولا يمكن القبول بالاحتقان والتهديد والعدوان كواقع جديد".