ويمتد خط الانتشار المبين في الخريطة من الشرق ⁠إلى الغرب، ويتوغل ‌لما بين 5 و10 كيلومترات من الحدود داخل ⁠الأراضي اللبنانية، حيث تقول إسرائيل إنها تعتزم إنشاء ما ⁠تصفها بالمنطقة العازلة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي قرى لبنانية في المنطقة، قائلا إن هدفه هو ​حماية المدن التي ⁠تقع في شمال ​إسرائيل من هجمات حزب الله.

وقال الجيش في بيان مصاحب للخريطة "تعمل 5 فرق، إلى جانب قوات البحرية الإسرائيلية، في وقت واحد إلى الجنوب من خط الدفاع الأمامي في جنوب ​لبنان، ‌بهدف تفكيك مواقع البنية التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله ومنع أي تهديدات مباشرة ​للمناطق السكنية في شمال إسرائيل".

ولم ​يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين اللبنانيين أو من جماعة حزب ‌الله المدعومة من إيران.

واتفقت إسرائيل ولبنان الخميس الماضي على وقف لإطلاق النار ‌في القتال الدائر ‌بين إسرائيل والجماعة اللبنانية.

وجاء الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ⁠في أعقاب أول محادثات مباشرة منذ عقود بين إسرائيل ولبنان في 14 أبريل.