وأعرب ملك البحرين عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز المزيد من التطور في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، قال العاهل البحريني: "نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير كافة المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة".

وأضاف ملك البحرين أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيرا إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة القادمة، بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أية نواقص تم رصدها، سواء دفاعيا أو اقتصاديا، بالإضافة إلى "البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقا، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقًا من أن الوطن أمانة كبرى شرفا وعرفا، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته".

كما شدد العاهل البحريني على أن "وطننا العزيز يستحق منا جميعا الفداء بالروح وبالغالي والنفيس، مؤكدا أن مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم".