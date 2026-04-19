وقال الجيش في بيان إن القوات الجوية والبرية استهدفت نحو 300 موقع في لبنان، شملت منصات لإطلاق الصواريخ، ومراكز قيادة، ومخازن أسلحة في عدة مناطق داخل لبنان.

وأوضح أن من بين القتلى علي رضا عباس، الذي وصفه بأنه "قائد قطاع بنت جبيل" في حزب الله.

وأشار الجيش إلى أن عباس كان مسؤولا عن توجيه عمليات قتالية وهجمات ضد القوات الإسرائيلية على مدار سنوات، وكان يعمل على إعادة بناء القدرات العسكرية للجماعة في تلك المنطقة الحدودية.

وتابع: "يعد عباس رابع قائد لقطاع بنت جبيل تعلن إسرائيل تصفيته منذ بدء عملية (سهام الشمال) في سبتمبر الماضي".

ووفق للجيش الإسرائيلي رفعت العمليات الأخيرة إجمالي عدد قتلى حزب الله منذ بدء التصعيد إلى أكثر من 1800 عنصر.

والخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لبدء هدنة مؤقتة بين لبنان وإسرائيل ولمدة 10 أيام، عقب اتصالات أجراها مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب أنه كلف كلا من نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين "بالعمل مع إسرائيل ولبنان من أجل تحقيق سلام دائم".