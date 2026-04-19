وأضاف الجيش أن القتيل رقيب أول احتياط عمره 31 عاما، معلنا جرح 9 ⁠جنود آخرين أحدهم إصاباته خطيرة.

وقع الحادث في ظل وقف إطلاق النار الساري في لبنان، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا لمدة 10 أيام.

وبحسب تحقيق عسكري أولي، دهست مركبة هندسية إسرائيلية عبوة ناسفة زرعها حزب الله في منطقة جنوبي لبنان، حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع.

وأصاب الانفجار جنودا كانوا متمركزين في المنطقة لتأمين المركبة، مما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 9، من بينهم واحد في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، ومثلهم تعرض لإصابات طفيفة.

وبعد الانفجار مباشرة، شن الجيش الإسرائيلي غارات على عدة أهداف في المنطقة، وفق بيانه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري تحقيقا موسعا في تفاصيل الحادث.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب التي بدأت مع حزب الله في 2 مارس الماضي إلى 15، وفقا لإحصاء لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى البيانات الرسمية.

ودخل وقف لإطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس، ومن المقرر أن يستمر 10 أيام، حسب ترامب.