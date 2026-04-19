وتعرضت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) لهجوم بنيران أسلحة خفيفة صباح السبت.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "التقييم الأولي الذي أجرته القوة الدولية يشير إلى أن جنود حفظ السلام تعرضوا لنيران من جهات غير حكومية، يعتقد أنها تابعة لحزب الله".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقوة الدولية، إن اثنين من المصابين جروحهما خطيرة.

وألقى كل من ماكرون واليونيفيل باللائمة على حزب الله، الذي نفى تورطه في الهجوم.

ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون استهداف الكتيبة الفرنسية، وتعهد بملاحقة المتورطين.

كما نددت اليونيفيل بـ"هجوم متعمد" على عناصرها، وقالت إن التقييم الأولي يشير إلى أن إطلاق النار جاء من "جهات غير حكومية يعتقد أنها حزب الله".

وأتى ذلك التطور في ظل سريان وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وأعلنت إسرائيل إقامة "خط أصفر" جنوبي لبنان، يفصل بين مناطق انتشار قواتها والمناطق الأخرى، على غرار ما قامت به في قطاع غزة.