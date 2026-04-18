وقال قاليباف في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، بثت في الساعات الأولى من صباح الأحد: "توصلنا مع الوفد الأميركي إلى فهم أكثر واقعية لبعضنا البعض خلال المفاوضات، رغم استمرار نعدام الثقة".

وأضاف: "خلال المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، بينما لم نتفق بشأن قضايا أخرى".

وقال قاليباف، الذي ترأس وفد إيران في جولة مفاوضات استضافتها إسلام آباد قبل أيام: "ما زلنا بعيدين عن اتفاق نهائي".

كما أكد أنه "كان هناك بعض سوء الفهم خلال المفاوضات، ومنها مسألة الإفراج عن الأصول المجمدة".

واعترف قاليباف بالتفوق العسكري الأميركي، قائلا: "من الواضح أن لديهم أموالا ومعدات ومنشآت أكثر، وخبرتهم تفوق خبرتنا، كما أن إسرائيل تمتلك قوة كبيرة".

وفي السياق ذاته، حذر مسؤول أميركي رفيع المستوى من إمكانية استئناف الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران قريبا، وذلك حسبما صرح لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وتشير آخر التطورات إلى وصول أزمة إيران إلى مرحلة حرجة، حيث من المتوقع انتهاء وقف إطلاق النار خلال 3 أيام، بينما لم يحدد بعد موعد نهائي لعقد اجتماع جديد بين مفاوضي واشنطن وطهران.

والسبت أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز، وسط تقارير عن هجمات إيرانية عدة على عدة سفن في الممر المائي الاستراتيجي، بعد أقل من 24 ساعة من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن اتفاقا لإنهاء الحرب قد يبرم "في غضون يوم أو يومين".