وأوضح الجيش أن الجندي، وهو رقيب أول، توفي متأثرا بإصابته في حادثة أسفرت كذلك عن جرح 3 جنود إسرائيليين آخرين.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن الحادث وقع خلال عملية تمشيط مبان جنوبي لبنان على بعد نحو 3.5 كيلومترات من الحدود.

وبحسب التقرير، كان الجندي من بين أوائل من دخلوا مبنى مفخخا انفجر بعد ذلك.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب التي بدأت مع حزب الله في 2 مارس الماضي إلى 14، وفقا لإحصاء لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى البيانات الرسمية.

ودخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس، ومن المقرر أن يستمر 10 أيام، حسبما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.