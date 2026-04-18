ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في بلدة الخيام، كما قامت بعملية تفجير واسعة لمنازل في بلدتي مركبا والطيبة.

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان، مستهدفة مجرى النهر مقابل بلدة زوطر الشرقية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما أفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية قامت بعد ظهر اليوم بإغلاق جميع مداخل بلدة الخيام عبر وضع سواتر ترابية وعوائق؛ بهدف منع الدخول إليها، وذلك بعد تنفيذها تفجيرا خر في البلدة ذاتها في وقت سابق.

من جانبها، ذكرت قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله، أن الجيش الإسرائيلي واصل خرق وقف إطلاق النار بإطلاق عدد من القذائف المدفعية بعد ظهر اليوم على بلدتي بيت ياحون وكونين في جنوب لبنان.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن الخميس، عن بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليل الخميس الماضي، وذلك بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ 2 مارس الماضي.