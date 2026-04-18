وأوضح مركز طب الطوارئ ‌والدعم التابع لوزارة الصحة أن الجثث انتشلت من على ‌سواحل زوارة، ‌على بعد نحو 117 كيلومترا إلى الغرب من طرابلس.

وأضاف المركز أنه "تم دفن إجمالي 14 جثمانا، وفق الإجراءات المتبعة وبما ‌يحفظ كرامة المتوفين.. جرى ‌نقل ⁠جثمان واحد إلى مدينة طرابلس بعد التعرف على هويته، وهو لمواطن من الجنسية البنغلاديشية، ⁠حيث ‌تم استلامه من قبل ذويه". ولم يتطرق ⁠إلى مزيد من التفاصيل بشأن الجثتين ⁠المتبقيتين.

وأظهرت الصور المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز على وسائل التواصل الاجتماعي مسعفين ⁠يضعون الجثث في أكياس بلاستيكية بيضاء قبل وضعها في سيارات الإسعاف.