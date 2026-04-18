وقال الجيش: "خلال الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان إرهابيين انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار، واقتربوا من القوات من شمال الخط الأصفر في صورة شكلت تهديدا مباشرا"، في اشارة أولى الى هذا الخط منذ بدء تنفيذ وقف النار.

وأضاف: "مباشرة بعد الرصد وبهدف القضاء على التهديد، هاجمت القوات الإرهابيين في عدة مناطق بجنوب لبنان"، مذكرا بأن الجيش مخوّل التحرك ضد التهديدات، رغم وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش الإسرائيلي قيامه بتنفيذ هجمات في جنوب لبنان الجمعة ضد عناصر حزب الله الذين "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، في أول عمليات من هذا القبيل منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

وأضاف الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنّت غارات جوية على مواقع إرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان بهدف "إزالة التهديد".

ويشير الخط الأصفر في جنوب لبنان إلى خط انتشار الجيش مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أول أمس الخميس.