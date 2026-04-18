وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان: "نرحب بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتمد خلال دورتها الـ113، الذي أدان بشدة إغلاق إيران لمضيق هرمز، إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة، واعتداءاتها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن".

كما رحب البديوي"بإدانة اللجنة لتهديدات إيران المرتبطة بزرع الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، ونظام الرسوم الذي فرضته على السفن العابرة للمضيق وفقا للتقارير الواردة في هذا الصدد".

وأكد البديوي "أهمية قيام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار وفقا للقانون الدولي، وضمان مرور السفن عبر المضيق دون عوائق".

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت إيران، إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على ما وصفته استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.

وكان ترامب قد أكد أنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانىء الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد موعد انتهائه الأربعاء.