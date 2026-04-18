جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون نواف سلام وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الأخيرة على الصعيدين الأمني والدبلوماسي ، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام".

كما أجرى الجانبان تقييما لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والمساعي الجارية لتثبيته ومنها الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو وعدد من قادة الدول العربية والأجنبية.

وأوضح سلام، بعد اللقاء، أن البحث مع الرئيس عون تناول أيضا الجهوزية اللبنانية للمفاوضات، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لاسيما منها القرار الذي صدر في الجلسة الأخيرة للمجلس القاضي بتعزيز بسط سلطة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها.

وأعرب سلام عن أمله في أن يتمكن النازحون بعد ثبات وقف إطلاق النار من العودة الآمنة إلى منازلهم في أقرب وقت، مؤكدا أن الدولة اللبنانية ستواكب عودتهم وتقدم كل ما هو مطلوب منها لجهة تسهيل هذه العودة لاسيما ترميم الجسور المهدمة وفتح الطرق وتأمين المستلزمات في المناطق التي ستكون العودة إليها منة وممكنة.

وكان الرئيس عون دافع، الجمعة، عن خطوة حكومته لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن "المفاوضات ليست دليل ضعف أو تراجع أو تنازل، بل هي قرار يستند إلى الثقة بحقوق لبنان".

ويشهد لبنان انقساما بين مؤيد ومعارض حول القرارات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بحصر السلاح واعتبار نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية خارجة عن القانون وحصر عمله بالمجال السياسي، وإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

يُذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الخميس، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، ردا على هجمات لحزب الله.