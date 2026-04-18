وقال متحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية ردا على طلب للتعليق إن القوات الأميركية تواصل دعم جهود مكافحة الإرهاب التي يقودها الشركاء لضمان الأمن في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في وقت سابق الانسحاب الكامل للقوات الأميركية المتمركزة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في دمشق يوم الخميس إن المنشآت العسكرية التي كانت تتواجد فيها القوات الأميركية في السابق في سوريا، تم تسليمها بالكامل إلى الحكومة السورية.

وأوضحت الوزارة أن "اكتمال تسليم المواقع الأميركية يشكل نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنى الوطنية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه "جرى تسليم المواقع الأميركية بمهنية عالية، وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأميركية، في خطوة تعكس طبيعة العلاقة البنّاءة التي تطوّرت بين دمشق وواشنطن عقب اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025".

وكانت هذه الخطوة متوقعة، حيث وردت تقارير في فبراير عن خطط لانسحاب أميركي من سوريا.

كذلك كان ترامب قد قال بالفعل في عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى إن الجنود الأميركيين يجب أن ينسحبوا بالكامل من سوريا.

وتراوحت تقديرات عدد الجنود الأميركيين في سوريا بين 900 جندي وألفي جندي.

وقاتل الجيش الأميركي في سوريا لسنوات إلى جانب القوات التي يقودها الأكراد ضد تنظيم داعش، الذي تم اعتباره مهزوما عسكريا منذ عام 2019.