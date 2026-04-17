وفي خطاب ألقاه أمام حركة "نقطة تحول الولايات المتحدة" المحافظة في فينيكس بولاية أريزونا، قال ترامب: "يمكننا أن نجعل لبنان بلدا عظيما مرة أخرى".

وشدد ترامب على أنه أنهى 10 حروب، من ضمنها حرب إيران ولبنان.

وأكد ترامب أن اليورانيوم المخصّب سينقل من إيران إلى الولايات المتحدة بموجب أي اتفاق سلام يتم إبرامه، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم المساعدة لطهران لاستخراجه من المنشآت النووية التي تم تدميرها العام الماضي.

وتابع قائلا: "سنحتاج إلى أضخم الحفارات ونستخرجه بالتعاون مع إيران ونعيده إلى الولايات المتحدة قريبا جدا".

وحسبما قال ترامب فإن إيران "لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من يوم ‌الجمعة إنه لا ‌يعتقد ‌أن هناك خلافات ‌جوهرية كثيرة مع ‌إيران ⁠في المرحلة ⁠الحالية.

وأشار ترامب في حديث مقتضب للصحفيين إلى أن ⁠استئناف المحادثات بين ⁠واشنطن وطهران ⁠في مطلع الأسبوع.

وصرّح ترامب في مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الهاتف، الجمعة، قائلا: "نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق"، مضيفا ردا على سؤال بشأن القضايا العالقة: "ليس هناك أي نقاط عالقة".

ولفت ترامب إلى احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق مع طهران، مشيدا بتفاهمات تتعلق بـمضيق هرمز وبرنامجها النووي.

وفي سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب التطورات بأنها "يوم عظيم ورائع للعالم!"، دون إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشاد ترامب بالدور الوسيط الذي تؤديه باكستان، إضافة إلى حلفاء في الخليج العربي، في مقابل انتقادات وجهها إلى حلف شمال الأطلسي، مطالبا أعضاءه بـ"البقاء بعيدين".

وكانت إيران قد أعلنت فتح مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وهو ما رحب به ترامب، قائلا: "وافقت إيران على ألا تغلق مضيق هرمز بتاتا مجددا، وستكفّ عن استخدامه كسلاح ضد العالم".

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، أن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" بالإضافة إلى مدمرتين تعمل الآن في البحر الأحمر.