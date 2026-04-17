ونقل "أكسيوس" عن مصدر أميركي وآخر وصفته بالمطلع، قولهما، إن إسرائيل طلبت من البيت الأبيض توضيحات بشأن منشور الرئيس ترامب الذي ذكر فيه أن إسرائيل "ممنوعة" من شن أي غارات جوية أخرى في لبنان.

وقال ترامب، الجمعة، إن إسرائيل "لن تقصف لبنان بعد الآن"، مؤكدا أن ذلك يأتي بقرار أميركي مباشر.

وأضاف ترامب أن إسرائيل "ممنوعة من القيام بذلك من قبل الولايات المتحدة"، في إشارة إلى ترتيبات جديدة تتعلق بالوضع في لبنان.

وأوضح أن هذا التوجه لا يرتبط بأي اتفاق مع إيران، قائلا إن "الصفقة مع إيران لا تتعلق بأي حال من الأحوال بلبنان"، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل بشكل منفصل مع لبنان "للتعامل مع وضع حزب الله بالطريقة المناسبة".

وفي سياق متصل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، إن لبنان "لم يعد ساحة لحروب أي كان"، مؤكدا أن البلاد استعادت قرارها، وأن المفاوضات الجارية تهدف إلى "وقف العدوان الإسرائيلي".

وأوضح عون، في كلمة إلى اللبنانيين عقب بدء سريان وقف إطلاق النار، أن "المفاوضات ليست ضعفا ولا تنازلا، بل هي قرار نابع من مسؤوليتنا في حماية وطننا"، مشددا على عدم المساس بسيادة لبنان أو التفريط بأي من حقوقه.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المرحلة يتمثل في "الانتقال من وقف إطلاق النار إلى اتفاقات دائمة، تشمل وقف العدوان، وانسحاب إسرائيل، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بقواها الذاتية، إضافة إلى عودة الأسرى والنازحين".

وأكد أن لبنان "استعاد قراره للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن"، مضيفا أن اللبنانيين "يفاوضون ويقررون بأنفسهم، ولم يعودوا ورقة في جيب أحد".

وجاءت تصريحات عون غداة بدء وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بعد تصعيد عسكري واسع في جنوب لبنان.