وأضاف عون، في كلمة إلى اللبنانيين عقب بدء سريان وقف إطلاق النار، أن "المفاوضات ليست ضعفا ولا تنازلا، بل هي قرار نابع من مسؤوليتنا في حماية وطننا"، مشددا على عدم المساس بسيادة لبنان أو التفريط بأي من حقوقه.

وأوضح أن الهدف من هذه المرحلة يتمثل في "الانتقال من وقف إطلاق النار إلى اتفاقات دائمة"، تشمل وقف العدوان، وانسحاب إسرائيل، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بقواها الذاتية، إضافة إلى عودة الأسرى والنازحين.

وأكد أن لبنان "استعاد قراره للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن"، مضيفا أن اللبنانيين "يفاوضون ويقررون بأنفسهم، ولم يعودوا ورقة في جيب أحد".

وتوجه عون إلى النازحين بالقول: "ستعودون إلى بيوتكم"، مشددا على أن "مشروع الدولة في لبنان هو الأقوى والأبقى والأضمن للجميع".

وجاءت تصريحات عون غداة بدء وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بعد تصعيد عسكري واسع في جنوب لبنان.