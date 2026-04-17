وجاء في بيان تحذيري أصدره جهاز تابع للبحرية الأميركية موجه إلى البحارة، واطلعت عليه رويترز، أن "الوضع الخاص بخطر الألغام في نظام فصل ممرات الملاحة لم يتم تحديده بشكل تام. ينصح بتجنب تلك المنطقة".

ويعد "نظام فصل ممرات الملاحة" آلية معتمدة منذ عام 1968 لتوجيه حركة السفن عبر المضيق، عبر تقسيم ممرات الإبحار بين المياه الإيرانية والعمانية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تزيل جميع ألغامها البحرية من مضيق هرمز بدعم من الولايات المتحدة، من دون تقديم أي تفاصيل.

وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إيران، بمساعدة من الولايات المتحدة، أزالت، أو هي بصدد إزالة، جميع الألغام البحرية! شكرا!".

ولم يتضح ما إذا كان هذا التحذير قد صدر قبل أو بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المضيق أصبح مفتوحا أمام الملاحة في ظل وقف إطلاق النار.