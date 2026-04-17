وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان منتصف ليل الخميس الجمعة، بعد شهر ونصف من حرب حصدت نحو 2300 قتيل في الجانب اللبناني، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة، وشردت أكثر من مليون شخص.

وأوردت الوكالة "استشهاد سائق دراجة نارية في بلدة كونين، في قضاء بنت جبيل، بعد أن استهدفته مسيّرة معادية".

وخلال الحرب، اجتاحت إسرائيل مناطق جنوبية عدة، ولا ينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحابها منها، بينما يتيح لها في المقابل "حق الدفاع عن النفس".

وجاء في نص الاتفاق، الذي نشرته الخارجية الأميركية، أن "تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها، في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولا يجوز أن يحول وقف الأعمال العدائية دون ذلك".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن العمليات العسكرية ضد حزب الله "لم تنته بعد"، محذرا سكان جنوب لبنان العائدين من أنهم قد ينزحون مجددا إذا استؤنف القتال.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم تنه المهمة بعد في حربها ضد حزب الله، متعهدا مواصلة العمل لنزع سلاح الحزب.

وجاءت الغارة رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة حظرت على إسرائيل قصف لبنان.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. تحظر عليها الولايات المتحدة ذلك. لقد طفح الكيل!".