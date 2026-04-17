وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "وافقت إيران على عدم إغلاق مضيق هرمز بتاتا مجددا. وهي ستكف عن استخدامه كسلاح ضد العالم"، بعدما أغلقته عمليا عقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المضيق أصبح مفتوحا بالكامل أمام السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن المرور يتم عبر المسار المنسق الذي أعلنته منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

ورحب ترامب بهذه الخطوة، مشيرا إلى أن المضيق "مفتوح بالكامل وجاهز لعبور السفن"، في وقت لا يزال فيه الحصار الأميركي على إيران ساريا.

كما أشار ترامب إلى أن إيران، وبمساعدة الولايات المتحدة، "أزالت، أو هي بصدد إزالة، جميع الألغام البحرية" من المضيق.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع سريان وقف إطلاق النار في لبنان، وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى تفاهمات أوسع لخفض التصعيد في المنطقة.