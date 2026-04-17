وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال وللمرور الكامل، لكن الحصار البحري سيظل قائما بالكامل وساري المفعول فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين اكتمال معاملتنا مع إيران بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "من المفترض أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة نظرا لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها بالفعل. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وفي السياق، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن "الحصار العسكري الأميركي المفروض على إيران، والذي يشارك فيه أكثر من 10 آلاف جندي، لا يزال ساريا، وذلك بعد وقت قصير من إعلان إيران قرارها عدم التدخل في حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن أن مضيق هرمز بات مفتوحا كليا أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، وسارع ترامب إلى الترحيب بهذه الخطوة.

وأوضح عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

ولم يحدد عراقجي مهلة زمنية لذلك.

ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل، بينما بدأ وقف إطلاق النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة ولمدة 10 أيام.

وسارع ترامب إلى نشر منشور على حسابه في "تروث سوشيال" أعلن فيه فتح مضيق هرمز، قائلا: "إيران تعلن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل للسفن. شكرا!".

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد عقب الإعلان، إذ انخفض خام برنت والخام الأميركي بأكثر من 8 بالمئة.

كما تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو، قرابة الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، بنسبة 10.42% ليصل إلى 89.03 دولارا.