وقال كاتس في كلمة له: "الهدف الذي حددناه، وهو نزع سلاح حزب الله عبر وسائل عسكرية أو سياسية، كان ولا يزال هدف المعركة الذي نلتزم به، حيث نشأ الآن أيضا زخم سياسي كبير بمشاركة مباشرة من رئيس الولايات المتحدة والتزامه بهذا الهدف، مع ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "نحن نتواجد داخل لبنان في ذروة الحرب ضد حزب الله، مع تجميد للوضع ووقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام. سيواصل الجيش الإسرائيلي التمسك بكافة المناطق التي احتلها".

وبين أن "العملية البرية داخل لبنان الهادفة لضرب حزب الله في جميع أنحاء البلاد حققت إنجازات عديدة لكنها لم تكتمل بعد، تم القضاء على أكثر من 1700 مخرب، وهو أكثر من ضعف ما حدث في حرب لبنان الثانية".

وأوضح كاتس أنه "تم إنشاء منطقة أمنية يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، تصل إلى عمق 10 كيلومترات من خط الحدود وتمتد من الغرب بالقرب من البحر وحتى منطقة جبل الشيخ في الشرق؛ وذلك بهدف إزالة تهديدات الغزو والحماية من النيران المباشرة تجاه المستوطنات".

وشدد على أن "المنطقة الأمنية خالية من المخربين والوسائل القتالية، ومن السكان أيضًا، وستظل مطهرة من البنى التحتية الإرهابية، بما في ذلك تدمير المنازل في قرى المواجهة اللبنانية التي تحولت إلى مواقع إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأشار إلى أن "الحيز الأمني بين المنطقة الأمنية وحتى خط الليطاني، والذي يسيطر عليه جيشنا حاليًا بالنيران، لم يتم إخلاؤه بعد من المخربين والوسائل القتالية. وهذا الأمر يجب أن يتم عبر المسار السياسي أو من خلال استمرار النشاط العسكري للجيش الإسرائيلي بعد انتهاء وقف إطلاق النار".

وبين أنه "في حال تجدد إطلاق النار، فإن ضرب مناطق الإطلاق ومراكز قوة حزب الله خلف الليطاني وفي جميع أنحاء لبنان، والتي بدأنا بها وخططنا للتقدم فيها بقوة كبيرة وتوقفت الآن قبل تحقيق أهدافها، ستحتاج إلى التجدد والتنفيذ".