وقال بري، خلال استقباله وفدا من تجمع "كلنا بيروت" برئاسة الوزير السابق محمد شقير، إن المساس بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي يمثل "هدية مجانية للعدو الإسرائيلي ومشاريعه التي لا يمكن أن تنجح إلا عبر الفتنة".

وأضاف: "الفتنة نائمة ولعن الله من يوقظها"، مؤكدا أن هذا التحذير يزداد أهمية حين يتعلق الأمر بأبناء الوطن الواحد، مضيفا: "أنا شيعي الهوية، سني الهوى، وعربي المنتهى".

وانتقد بري ظاهرة إطلاق النار في الهواء خلال المناسبات، معتبرا أن "كل رصاصة تطلق تشكل خطرا على حياة الآمنين وتهدد أملاك الناس، وهي إساءة لكرامة الشهداء ومخالفة ليس للقانون فحسب، بل لكل الشرائع السماوية".

كما أعرب عن شكره لبيروت والجبل والشمال على استضافتهم النازحين خلال الحرب، بالتزامن مع بدء عودة الأهالي إلى مناطقهم مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وشدد بري على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في هذه المرحلة الحساسة، داعيا إلى تجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى توترات داخلية.