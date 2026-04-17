تفصيلا، أعلن الجيش اللبناني، في بيان اليوم الجمعة، أن وحدة مختصة من قواته العسكرية تعمل على فتح جسر القاسمية في مدينة صور بالكامل، بعد استهدافه في اعتداء إسرائيلي أمس الخميس.

وبدأت أعمال ترميم جسر القاسمية في جنوب لبنان مع بدء سريان وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وبدأت الجرافات في إزالة الركام قصد إعادة تهيئة المكان للشروع في أعمال الترميم.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ الخميس غارة أدت إلى تدمير جسر القاسمية الرئيسي الواقع عند أطراف مدينةصور، مما تسبّبت في عزل منطقة جنوب نهر الليطاني عن بقية أنحاء البلاد، بعدما سبق لإسرائيل تدمير جسور أخرى.



