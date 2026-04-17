وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية قصفت بقذيفة مدفعية ورشقات بالرشاش باتجاه فريق إسعاف تابع لـ"الهيئة الصحية الاسلامية" في بلدة كونين، مشيرة إلى وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة كذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفخيخ ونسف ضخمة في بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من بدء سريان الهدنة التي أعلن عنها بين إسرائيل ولبنان التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تستمر 10 أيام.

وكان ترامب أعرب عن تفاؤله حيال تطورات الأوضاع في لبنان، مشيراً إلى أن البلاد قد تكون على أعتاب "يوم تاريخي".

وقال ترامب في تصريح مقتضب إن "أشياء جيدة تحدث"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التطورات.