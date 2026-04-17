وأضاف الوزير خلال قمة سيمافور للاقتصاد العالمي في واشنطن: "حين ننظر إلى المشهد نرى تحولا في موازين التحالفات. حلفاؤنا جميعا لا يزالون معنا، لكن بعضهم وقف بثبات أكبر".

وأوضح أن "دول الخليج، الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر، تعرضت لاعتداء مباشر من جارتها (إيران)، وباتت تدرك أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة".

كما قال إن "الولايات المتحدة تقدر بعمق الدعم الذي تلقته من هذه الدول".

وفي السياق ذاته، اعتبر بورغوم أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران "يؤتي ثماره".

وقال: "الحصار يسمح بتدفق سفن حلفائنا الخليجيين ويمنع سفن إيران. إنها استراتيجية رائعة تنفذها البحرية الأميركية".

وتابع الوزير: "لم أعد أعتبر إيران دولة بالمفهوم التقليدي. أراها أقرب إلى آلة إرهابية متكاملة سيطرت على حقل نفط واحتجزت 90 مليون إنسان رهائن".

كما أشار إلى أن "قدرتها على شن الحرب على جيرانها وعلى العالم تراجعت بشكل كبير"، من جراء الضربات التي تلقتها خلال الأسابيع الماضية.