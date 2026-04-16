وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "آمل أن يتصرف حزب الله بشكل لائق وحسن خلال هذه الفترة المهمة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "ستكون لحظة عظيمة لهم إن فعلوا ذلك. كفى قتلا. يجب أن يسود السلام أخيرا".

ودخل وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بتوقيت بيروت.

وسمع دوي إطلاق أعيرة نارية في بيروت احتفالا ببدء الهدنة، إلا أنها ظلت هشة، إذ شهد جنوب لبنان هجمات إسرائيلية حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان جنوب لبنان، وطالبهم بعدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر، ‌مؤكدا استمرار تمركز قواته هناك.

وانجر لبنان إلى حرب الشرق الأوسط في الثاني من مارس، عندما هاجم حزب ⁠الله إسرائيل دعما لإيران، في أعقاب مقتل مرشدها علي خامنئي.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية عنيفة على مناطق متفرقة من لبنان، بعد 15 شهرا فقط من آخر صراع كبير مع حزب الله.