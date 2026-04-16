وحث الجيش اللبنانيين على عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني، وذلك بعد حركة نزوح كبيرة من جنوب لبنان من جراء الحرب التي استمرت لأسابيع.

وقال الجيش الإسرائيلي في "رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان": "مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يواصل الجيش تمركزه في مواقعه جنوبي لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لحزب الله".

وأضاف متحدث باسم الجيش: "يطلب منكم عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدينة الخيام وبلدة دبين جنوبي لبنان، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن القصف شمل بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان.