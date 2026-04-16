وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل ولبنان اتفقا ​على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.

وأضاف أنه أجرى "محادثات ممتازة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزاف عون، وأنه يعتزم دعوتهما إلى البيت الأبيض لإجراء "محادثات جادة".

وأعلن ترامب أنه وجه نائبه ⁠جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس هيئة ‌الأركان المشتركة دان كين، للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم.

وانجر لبنان إلى حرب الشرق الأوسط في الثاني من مارس، عندما هاجم حزب ⁠الله إسرائيل دعما لإيران.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية عنيفة في لبنان، بعد 15 شهرا فقط من آخر صراع كبير مع حزب الله.