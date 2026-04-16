ويأتي هذا التصعيد في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة عشرة أيام، في إطار جهود دولية لاحتواء التوتر في المنطقة.

وبحسب التقارير، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تحقيق مكاسب ميدانية إضافية قبل بدء الهدنة، وسط استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حالة من التوتر تسود داخل الحكومة، بعد إعلان وقف إطلاق النار بشكل مفاجئ، في ظل ضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى تهدئة.

ومن المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار في وقت لاحق، وسط ترقب لمستوى الالتزام به من قبل الأطراف المعنية، في ظل استمرار التصعيد الميداني حتى اللحظات الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ.