أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيدعو الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى البيت الأبيض بعد موافقة البلدين على وقف لإطلاق النار.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "سأدعو رئيس وزراء إسرائيل بيبي نتنياهو ورئيس لبنان جوزاف عون إلى البيت الأبيض".
وأعلن الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق لبدء هدنة مؤقتة بين لبنان وإسرائيل تبدأ منتصف يوم الخميس المقبل ولمدة عشرة أيام، عقب اتصالات أجراها مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ترامب في منشور له: "لقد أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني المحترم جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مضيفا أن "هذين القائدين اتفقا على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميًا هدنة لمدة 10 أيام تبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "البلدين التقيا يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 34 عاًما هنا في واشنطن، مع وزير خارجيتنا ماركو روبيو"، في إشارة إلى لقاء جمع الجانبين برعاية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وأكد ترامب أنه كلف كلا من نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، "بالعمل مع إسرائيل ولبنان من أجل تحقيق سلام دائم".
وختم منشوره بالقول: "لقد كان شرفا لي أن أُسهم في إنهاء 9 حروب حول العالم، وهذه ستكون العاشرة، لذا دعونا ننجز ذلك".
ورحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه مطلب لبناني محوري سعت إليه بيروت منذ اندلاع الحرب.
وقال سلام في بيان: "أرحب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء"، مهنئاً اللبنانيين بهذا الإنجاز.