وقال سلام في بيان: "أرحب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء"، مهنئاً اللبنانيين بهذا الإنجاز.

وأعرب عن ترحمه على الضحايا، مؤكدا تضامنه مع عائلات الشهداء والجرحى والنازحين، معربا عن أمله في عودة المواطنين إلى مدنهم وقراهم في أقرب وقت ممكن.

كما توجه بالشكر إلى الجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى الهدنة، ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية ومصر، إلى جانب دولة قطر والأردن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق لبدء هدنة مؤقتة بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام، عقب اتصالات أجراها مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مساعٍ أميركية لخفض التصعيد وفتح الطريق أمام مفاوضات سلام أوسع في المنطقة.