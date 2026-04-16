وقال ترامب في منشور له: "لقد أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني المحترم جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مضيفا أن "هذين القائدين اتفقا على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميًا هدنة لمدة 10 أيام تبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "البلدين التقيا يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 34 عاًا هنا في واشنطن، مع وزير خارجيتنا ماركو روبيو"، في إشارة إلى لقاء جمع الجانبين برعاية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وأكد ترامب أنه كلف كلا من نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، "بالعمل مع إسرائيل ولبنان من أجل تحقيق سلام دائم".

وختم منشوره بالقول: "لقد كان شرفا لي أن أُسهم في إنهاء 9 حروب حول العالم، وهذه ستكون العاشرة، لذا دعونا ننجز ذلك".