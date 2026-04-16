ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، فقد جدّد عون خلال الاتصال "شكره للجهود التي يبذلها ترامب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدًا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة"، معربًا عن أمله في "استمرار هذه الجهود لوقف النار بأسرع وقت ممكن".

من جانبه، أكد ترامب "دعمه للرئيس عون ولبنان"، مشددًا على "التزامه تلبية الطلب اللبناني بوقف النار في أسرع وقت".

وأفادت مراسلتنا بأن الاتصال يأتي في إطار التحركات الأميركية الرامية إلى دفع مسار التهدئة في لبنان، بعد محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع الرئيس عون، أكد خلالها استمرار مساعي واشنطن لتحقيق وقف إطلاق النار، وأبلغه بالترتيب لاتصال لاحق مع ترامب.

في المقابل، نفى مسؤول لبناني لشبكة "سي إن إن" وجود أي تواصل مرتقب بين عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن بيروت أبلغت واشنطن بأنها غير مستعدة لاتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وأضاف أن لبنان لن يسعى إلى أي مفاوضات إضافية قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في جنوب البلاد.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن قادة لبنان وإسرائيل سيجرون اتصالاً هو الأول منذ عقود، في خطوة قد تمهد لخفض التصعيد، بينما أكدت إسرائيل أن أي مفاوضات مع لبنان تأتي في إطار جهود دولية لاحتواء التوتر.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية وسط ضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى تهدئة شاملة ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.