ويعتمد حصار إيران على المدمرات العسكرية من طراز "أرلي بيرك" التي يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من 10 طوابق.

وشبه كين مدمرات "أرلي بيرك"، التي تعد ركيزة الحصار، بأنها "سيارة رياضية"، قائلا إن الحصار الأميركي يشبه "قيادة سيارة رياضية داخل موقف سيارات سوبر ماركت".

وأوضح كين خلال حديثه إلى جانب وزير الحرب بيث هيغسيث، أن القوات الأميركية فرضت حصارا تاما ومنعت مرور جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها.

وأضاف أن البحرية نشرت أكثر من 12 مدمرة بحرية في المياه لفرض الحصار، وتمكنت من إعادة 13 سفينة حاولت خرق الحصار.

كما قال إن هذه المدمرات مسلحة "حتى الأسنان" بصواريخ أرض-جو وصواريخ كروز للهجوم البري، وصواريخ مضادة للسفن، وصواريخ مضادة للغواصات والطوربيدات والمدافع البحرية عيار 5 بوصات وأنظمة متعددة للحرب الإلكترونية، إضافة إلى مروحيات على متنها.

ودخلت مدمرات "أرلي بيرك"، التي توصف بأنها "ولدت للقتال وصممت للبقاء" في الخدمة، عام 1991.

وتتميز "أرلي بيرك" بإزاحة تقارب تسعة آلاف طن وسرعة تتجاوز 56 كلم في الساعة ومدى يصل إلى أكثر من 8 آلاف كلم، وتتميز بمرونتها وقدرتها على العمل في المحيطات المفتوحة والمناطق الساحلية ومناطق شديدة التوتر.

ويبلغ طول "أرلي بيرك" 155 مترا وعرضها 20 مترا، وزودت برادارات متقدمة وحساسات تمكنها من كشف وتتبع والتعامل مع عدة تهديدات في وقت واحد.

وما يميز مدمرات "أرلي بيرك" عن السفن الأخرى هو نظام "إيجيس"، وهو نظام لإدارة المعارك يدمج الرادارات والأسلحة وقرارات القيادة في "كيان قتالي واحد"، وفق موقع "ديفانس بوست".

وتستطيع مدمرات "أرلي بيرك" اعتراض الصواريخ الباليستية باستخدام صواريخ "ستاندرد" الاعتراضية، وتحمل كل سفينة ما بين 90 و95 خلية إطلاق عمودي.

ولكن كين اعتبر أن أقوى عنصر في السفينة هو "البحار الأميركي"، إذ يوجد أكثر من 300 فرد على متن مدمرات "أرلي بيرك"، ويشكلون قلب وروح القطعة الحربية الأميركية.