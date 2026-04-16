وأوضحت الصحيفة أن قادة الجيش تلقوا تعليمات لإعداد القوات المنتشرة حاليا في جنوب لبنان للهدنة، والتي قيل لهم إنها ستبدأ بين الساعة 7:00 مساء.

ووفق ما أفادت الرئاسة اللبنانية فقد قال عون في تصريح وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.

وأشار إلى أن "لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية، ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية".

واعتبر أن التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها "لأنه مسألة سيادية لا يمكن اشراك أحد بها".

كما شدد على أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وانهاء أي مظاهر مسلحة.

ولفت إلى أن "القرارات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين الى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الامن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد".