وسلطت الهاشمي الضوء على فعالية أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، وكذلك على عزيمة وصمود وقوة مواطني الدولة والمقيمين فيها.

وقالت الهاشمي: "لقد أكد مجتمعنا من جديد ما تطرحه الإمارات كأسلوب حياة، ليس فقط لتحقيق الازدهار، بل للعيش في أمن أيضًا. وهذا دليل على قيادة الدولة وروح الإمارات".

كما تناولت قضية حرية الملاحة، مشيرة إلى التأثير الاقتصادي العالمي لأي اضطرابات في مضيق هرمز.

وقالت: "لا ينبغي لأي جهة أن تسيطر على مضيق هرمز — فهذه هي الفكرة الأساسية. الممرات الدولية تُعد منفعة عامة".

وأوضحت أن مضيق هرمز يُعد ممرا حيويا لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، وشريانا رئيسيا لمجموعة واسعة من السلع الأساسية، بما في ذلك 30 بالمئة من الأسمدة العالمية، و25 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال، و25 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، و70 بالمئة من المواد البتروكيميائية في العالم.

وشددت على أن أي حل مستدام للنزاع يجب أن يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، ويضمن حماية طرق التجارة العالمية والبنية التحتية الاقتصادية الحيوية.

وأكدت الهاشمي، في إبراز لرؤية الإمارات المستقبلية، أن شراكة الدولة مع الولايات المتحدة تزداد قوة، مشيرة إلى أن التوترات الإقليمية الأخيرة لم تضعف هذه العلاقة، بل عززت التنسيق الوثيق بين الجانبين.

وقالت: "إنها علاقة ليست فقط متنوعة، بل طموحة أيضا، وتمتد من إدارة إلى أخرى. لقد استثمرنا بالفعل نحو تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، والتزمنا باستثمار 1.4 تريليون دولار إضافية على مدى 10 سنوات".

كما أشارت إلى تعاون الإمارات مع الولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء كمثال على الطبيعة الطموحة والمبتكرة للعلاقة الثنائية.

وجاءت تصريحات ريم الهاشمي خلال زيارة إلى واشنطن، حيث ستلتقي أيضًا بأعضاء في الكونغرس وخبراء بارزين في السياسات ومنظمات إنسانية غير حكومية.

وخلال لقاءاتها مع نظرائها الأميركيين، ستؤكد معاليها عمق العلاقات الإماراتية الأميركية، وتبرز أهمية التعاون لتعزيز الاستقرار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، والتعامل مع الأولويات العالمية المشتركة.