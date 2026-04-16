وأضاف هيغسيث في إفادة صحفية في البنتاغون: "بإمكانك ‌يا إيران اختيار مستقبل مزدهر، جسرا ذهبيا، ونأمل أن تفعلوا ‌ذلك ‌من أجل الشعب الإيراني".

وتابع: "لكن إن أساءت إيران الاختيار، فستواجه حصارا وإسقاط قنابل على البنية التحتية والكهرباء ‌والطاقة".

ولفت هيغسيث إلى أن الصين أكدت للولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى إيران خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتفرض القوات الأميركية سيطرتها ‌على حركة جميع السفن التي تحاول الوصول إلى إيران أو مغادرتها، في إطار حملة للضغط على ‌طهران لإبرام اتفاق.

من جانبه قال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: "سنلاحق بنشاط أي سفينة ترفع العلم الإيراني أو ​أي سفينة تحاول تقديم دعم ​مادي لإيران".

وأضاف أنه سيتم اعتراض السفن التي تحاول كسر ​الحصار وتحذيرها بأنه "إذا لم تمتثل لهذا الحصار، فسوف نستخدم القوة".

وأوضح في المؤتمر الصحفي أن تطبيق ذلك سيتم ​داخل ‌المياه الإقليمية الإيرانية وفي المياه الدولية.