ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بيان للوزارة أن قوات الجيش السوري "تتسلم قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي"، في إطار إعادة ترتيب الوجود العسكري في المنطقة.

وكان التحالف الدولي قد انسحب من عدد من قواعده في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، ضمن عمليات إعادة تموضع لقواته.

وأفادت تقارير ميدانية بأن عملية التسليم جاءت عقب اجتماع عقد في مدينة الحسكة بين مسؤولين عسكريين محليين وقيادات من القوات الأميركية، ضمن ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة.

وفي السياق، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الخطوة تندرج ضمن تحركات أوسع لإعادة انتشار قوات التحالف في شمال وشرق سوريا، بالتوازي مع مساعٍ لإعادة هيكلة القوى العسكرية المحلية.

وأضاف أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن تشكيلات عسكرية منظمة وإلحاقها بهيكلية وزارة الدفاع، وفق ترتيبات جديدة في المنطقة.

وسبق أن انسحبت القوات الأميركية في مارس الماضي من قاعدة مطار خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسلمتها إلى جهات محلية، ضمن خطة إعادة الانتشار العسكري في سوريا.