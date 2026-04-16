وأوردت الوكالة "شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا، ما أدى إلى تدميره بالكامل".

قال مسؤول أمني لبناني كبير لرويترز إن ضربة إسرائيلية استهدفت آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد.

وأضاف المسؤول الأمني أن الغارة نسفت الجسر دون أي إمكانية لإصلاحه.

وكان الجيش الإسرائيلي دمّر تباعا منذ 2 مارس 4 جسور رئيسية على نهر الليطاني الذي يقسم جنوب لبنان الى قسمين.

من ناحية ثانية، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية جنوبي لبنان،

كما أشارت إلى سقوط 3 جرحى بغارة لمسيرة إسرائيلية على بستان في منطقة الواسطة جنوبي لبنان.

وكانت مراسلتنا أفادت في وقت سابق بمقتل شخصين وإصابة آخرين في استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية عند حاجز القاسمية في صور.

وذكرت مراسلتنا أن الجيش اللبناني أخلى نقطته العسكرية عند الحاجز المذكور بعد ورود تهديدات إسرائيلية بقصفه.