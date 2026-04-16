وبوصول الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى إلى 73 مريضا، إضافة إلى مرافقيهم، منذ إعادة افتتاح معبر رفح مطلع فبراير الماضي، حيث باشرت الفرق الطبية فور وصولهم بإجراء الفحوصات الشاملة والتقييمات الدقيقة، تمهيداً لوضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة.

ويقدم المستشفى خدمات طبية متكاملة تشمل الفحوصات والتشخيص والعلاج، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وجلسات العلاج الطبيعي، وخدمات غسيل الكلى، بما يلبي احتياجات المرضى القادمين من غزة، ويسهم في تحسين أوضاعهم الصحية ومتابعة حالاتهم بشكل مستمر.

ويشرف على إدارة المستشفى طاقم طبي وإداري إماراتي متخصص، بالتعاون مع فريق طبي إندونيسي، يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية، والتعامل مع مختلف الحالات وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ويعكس استمرار عمل المستشفى واستقباله للمرضى حجم الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لقطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها، ويؤكد مواصلة جهودها ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لتوفير الرعاية الصحية اللازمة والتخفيف من معاناة الفلسطينيين.