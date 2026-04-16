ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش خلال عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة شرق حلب.

وأضاف المصدر أن العملية شهدت مصادرة أسلحة حربية وجعب وذخائر كانت بحوزة أفراد الخلية بهدف استخدامها في تنفيذ أنشطة إرهابية.

كما لفت إلى أن الخلية متورطة في تنفيذ عدة هجمات إرهابية، شملت عمليات اغتيال وعمليات استهداف مباشرة لعناصر أمنية وعسكرية.

كان وزير الداخلية السوري أنس خطاب، قد اكد في وقت سابق في فبراير الماضي، أن قوات الأمن تواصل متابعتها الدقيقة للنشاطات الإرهابية لتنظيم داعش الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد، وستواصل مداهمة أوكاره وملاحقة فلوله.