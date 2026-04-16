وأوضح المصدر للوكالة أن لبنان لم يتبلّغ بعد عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الاسرائيلي، تعليقا على ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اتصال سيحصل بين "الزعيمَين" الإسرائيلي واللبناني.

وقال المصدر: "ليس لدينا أي معلومات حول أي اتصال مع الجانب الاسرائيلي ولم نتبلّغ أي شيء عبر القنوات الرسمية".

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مر وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 34 عاما. سيحدث ذلك غدا".

يشار إلى أنه لم يسبق أن حصل أي تواصل قط بين رئيسين أو رئيسي وزراء لبناني واسرائيلي.

وكانت مصادر عدة أفادت في وقت سابق بأن اتفاقا محتملا بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار يبدو قريبا، بعد أسابيع من الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وكشف مسؤول أميركي بارز أن ترامب سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، بوصفه جزءا من اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل.

وأوضح المسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ترامب "لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان ولا يعتبره جزءا من المفاوضات مع إيران، لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان".